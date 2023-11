Orne. Objectif Artisan, un salon pour aider les entrepreneurs : l'exemple d'Aurélie et Kevin, boulangers

"Un tiers des artisans sont à 10 ans de la retraite", lance Bruno Balloche, président de la Chambre de métiers et de l'artisanat (CMA) dans l'Orne. Pour tenter de redynamiser le secteur, la CMA organise jeudi 23 novembre la deuxième édition du salon "Objectif Artisan" à Argentan.

Il a pour but de préparer la transmission, la création ou la reprise d'une entreprise. En plus d'ateliers et de conférences, une vingtaine d'experts sont présents de 15h à 21h pour accompagner individuellement, anonymement et gratuitement chaque personne avec un projet ou non.

Un accompagnement au quotidien de l'artisan

La CMA est présente dans la vie de l'artisan du début à la fin. Un accompagnement dont ont bénéficié Coralie Leconte et Kevin Descheemaeker, propriétaires depuis 2021 de la boulangerie L'Authentique à Alençon. "La chambre nous a guidés d'abord sur tous les aspects juridiques, fiscaux et sociaux", explique Coralie. Le couple a ensuite été orienté afin de solliciter une subvention coup de pouce à laquelle il avait le droit.

La pérennisation des entreprises est actuellement l'un des problèmes majeurs des artisans. Cela passe par le recrutement, difficile. Par exemple, Aurélie et Kevin cherchent depuis bientôt un an, pour l'instant en vain, un boulanger pour renforcer l'effectif. "Il faut redonner goût à de l'artisanat aux gens", estime Coralie.

Pratique. Jeudi 23 novembre de 15h à 21h au Hall du champ de foire à Argentan.