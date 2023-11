Animations. L'hippodrome de Deauville fête Noël

La magie de Noël s'empare de l'hippodrome de Deauville. Dès le dimanche 3 décembre, l'établissement propose douze jours de courses exceptionnels. Un sapin de 8 mètres de haut viendra border les allées illuminées et les décorations en bois. L'hippodrome propose de nombreuses animations gratuites pour les petits comme pour les grands, dans une ambiance familiale et gourmande. Un magicien et un maquilleur seront à disposition des enfants, qui pourront d'ailleurs poster leur lettre au père Noël dans la boîte aux lettres installée pour l'occasion. Un tirage au sort permettra de remporter de nombreux cadeaux. Des marrons chauds, des crêpes, des bretzels et du vin chaud attendront les gourmands dans les allées magiques de l'hippodrome. Une grande tombola sera organisée pour les plus grands, tout cela sous l'œil des chevaux de course les plus aguerris.

Pratique. Jusqu'au 6 janvier 2024. A partir de 3€ (gratuit pour les enfants de -12 ans). Billetterie sur francegalop-live.com/hippodromes/deauville/