Télévision. Caudebec-lès-Elbeuf sera en direct pour le Téléthon 

Gujan-Mestras, Morestel, Clermont-l'Héraut et… Caudebec-lès-Elbeuf. La Ville a été retenue pour être ambassadrice de l'édition 2023 du Téléthon. Elle sera régulièrement à l'antenne vendredi 8 et samedi 9 décembre, pour les 30 heures de direct sur France Télévisions. "On l'a choisie parce qu'il y a dans cette ville une très belle mobilisation depuis longtemps, et la municipalité a eu la volonté de mettre à disposition des moyens logistiques et humains, ce qui est très important", indique Laurence Tiennot-Herment, présidente de l'AFM-Téléthon. L'action est coordonnée avec huit autres villes du pays caudebecais qui rassemblent plusieurs centaines de bénévoles. Avec, selon les années, entre 42 000 et 85 000 euros collectés sur le Téléthon, c'est près de 10 % de la collecte départementale qui se fait à Caudebec-lès-Elbeuf pour la recherche sur les quelque 7 000 maladies rares du Téléthon. "C'est une belle exposition pour nos bénévoles, associations et clubs sportifs", se réjouit le maire, Laurent Bonnaterre.

La recherche avance

En 2022, plus de 4,6 millions d'euros ont été collectés en Normandie pour le Téléthon. De quoi faire avancer la recherche. En témoignent Corentin Bonnais et Alice Fréville, les parents de Lucie, atteinte d'amyotrophie spinale de type 1. "C'est une maladie génétique qui se caractérise par une faiblesse musculaire, explique cette maman. Sans traitement, les enfants décèdent avant l'âge de deux ans." Lucie, elle, a trois ans et a bénéficié d'une thérapie génique, développée par le Généthon. Une injection qui a changé sa vie. "Elle regagne en force et ça a stoppé l'évolution. Ses fonctions vitales sont préservées", poursuit Alice, qui constate des progrès au quotidien. La fillette se déplace sur les fesses, a plus de force et a gagné en motricité fine. Une source d'espoir pour tous les malades.