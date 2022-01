Quel monde voulons-nous pour demain ?

Le problème est simple : faut-il, sous prétexte de fuir le risque de fanatisme religieux, s'accommoder d'une civilisation matérialiste que par ailleurs on accuse de tous nos maux ? Certes, le fondamentalisme en action ne prête guère à l'optimisme. Mais l'attitude de quelques fanatiques est-elle représentative du fait religieux ?

L’auteur tente de nous rassurer : le dénominateur commun entre les grandes religions ne peut qu’inciter à un dialogue en vue de la construction d’un monde de paix, autrement plus vivable que la société planétaire injuste et sans âme que d’aucuns voudraient nous imposer. Une solide étude sociologique, plus pour faire réfléchir que pour asséner des axiomes.



Le retour des religions

Auteur : père Michel Lelong

Genre : religion

Edition : François-Xavier de

Guibert, 192 pages, 18 €





