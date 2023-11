Votre horoscope signe par signe du lundi 20 novembre

Bélier

Vous avez besoin de repos au plan nerveux, rien d'alarmant, fuyez l'agitation et vous retrouverez votre aplomb intérieur.



Taureau

Les projets collectifs sont favorisés mais vous risquez de susciter des jalousies.



Gémeaux

Il est l'heure de faire le point sur un tas de petits problèmes restés en suspens. Aujourd'hui, vous avez décidé de régler ça !



Cancer

Certaines personnes ont du mal à savoir ce qu'elles veulent vraiment, vous ne pouvez pas faire plus, que ce que vous faites déjà.



Lion

Jetez aux oubliettes les paroles blessantes dont vous êtes la cible, cela vous évitera d'avoir du stress, et vous garderez le sourire face à l'adversité.



Vierge

Cette journée est marquée par les plaisirs et une certaine sensualité romantique.



Balance

Votre optimisme se fait sentir agréablement dans votre entourage. N'hésitez pas à la répandre autour de vous.



Scorpion

Si la situation vous échappe, ne vous torturez pas pour rattraper les choses. Vous n'avez pas besoin d'engager votre responsabilité, nul n'est parfait !



Sagittaire

La forme revient en particulier au plan musculaire, vous vous sentirez plus alerte dans vos réflexes et plus léger.



Capricorne

vraiment le bon moment pour vous déconnecter de votre train-train quotidien et profiter des plaisirs de la vie.



Verseau

Pas de difficultés en vue pour ce qui est de faire avancer vos affaires. L'audace sera positivement payante aujourd'hui.



Poissons

C'est le moment de mettre en avant vos idées les plus ingénieuses et d'argumenter pour convaincre les décideurs !