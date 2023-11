Lessay. Projet de suppression des boîtes de fromage en bois : pas d'inquiétude à la fromagerie Réo

Elle sert à emballer le camembert, mais aussi le livarot ou encore le pont-l'évêque. La boîte en bois pourrait être amenée à disparaître. De nouvelles règles pour réduire les emballages non recyclables doivent être discutées au Parlement européen lors de la séance plénière, du lundi 20 au jeudi 23 novembre.

• Lire aussi. Livarot. Menacée d'interdiction, la boîte en bois "a contribué à l'essor du camembert", selon Graindorge

A Lessay, la fromagerie Réo produit du camembert mais aussi d'autres fromages qui sont emballés dans des boîtes en bois. "Je ne suis pas inquiet", assure David Aubrée, le directeur général de Réo. Il poursuit : "Pour moi, c'est une erreur de l'Europe, donc on va proposer des mesures pour que ça ne soit pas mis en place." Il pointe aussi du doigt une incohérence : la boîte en bois est inscrite au cahier des charges pour obtenir l'AOP Camembert de Normandie. Elle est aussi nécessaire pour permettre aux fromages de "respirer" et d'améliorer l'affinage.

Un eurodéputé confiant

Benoît Biteau, eurodéputé écologiste français, est le premier vice-président de la commission agriculture au Parlement européen. Il était de passage en Normandie, lundi 13 et mardi 14 novembre. "On est au début de la discussion, je pense que nous pourrons porter des amendements", estime-t-il. "Pour l'histoire du camembert, c'est complètement délirant ! C'est-à-dire qu'au motif qu'on n'aurait pas de filière de recyclage du bois, on arrêterait d'emballer du camembert avec du bois ? Ce n'est pas tenable", juge l'eurodéputé.

• Lire aussi. Orne. Projet de suppression des boîtes de fromage en bois : le coup de gueule du maire de Camembert