Normandie. Tourisme de mémoire : les voyants au vert avant le 80e D-Day

Commençons par la conclusion de Nathalie Porte, vice-présidente de la Région Normandie en charge du tourisme et de l'attractivité : "Le tourisme de mémoire est très satisfaisant, et cette étude prouve qu'il y a de la place pour tout le monde." Avant le très attendu 80e D-Day, la Région a tenu à mettre à jour ses chiffres de fréquentation liée à la Seconde Guerre mondiale.

Une forte consommation sur place

En 2022, 1,78 million de visiteurs se sont rendus en Normandie, précisément pour ce tourisme de mémoire. De quoi enregistrer 5,52 millions de visites dans les 94 sites répertoriés. Particularité de ce "touriste de mémoire", il est plus souvent étranger que français, contrairement aux chiffres enregistrés pour le touriste classique, où en moyenne ce sont 70 % de Français qui visitent la Normandie. Des étrangers qui dépensent plus que les locaux : 557€ par personne et par séjour, contre 365€ pour un Français. Le chiffre est encore plus haut pour les Nord-Américains, qui dépensent, eux, 751€.

Le touriste de mémoire moyen a 53 ans, vient en couple, connaît déjà la Normandie et se déplace la plupart du temps avec sa propre voiture, y compris une fois arrivé dans la région. Pour 75 % d'entre eux, ils séjournent à proximité des plages du Débarquement dans le Calvados, et à 18 % dans la Manche. D'ailleurs, la Manche est le département qui a le plus à gagner, alors que ses chiffres de fréquentation sont en augmentation récemment.

De l'amélioration toujours possible

Tous ces visiteurs génèrent chaque année une consommation totale qui dépasse les 700 millions d'euros dans la région, et permettent de générer 8 410 emplois. En juin prochain, un nouveau pic est attendu à l'occasion des célébrations décennales, alors que ce tourisme de mémoire peut encore se développer. "Les nouveaux projets ont leur place, y compris celui de Normandy Memory, assure Nathalie Porte. Nous avons encore des progrès à faire dans l'apport de nouvelles expériences, dans l'immersion des visiteurs." D'ailleurs, lors des dix dernières années, seize sites ont investi l'équivalent de 80 millions d'euros pour se moderniser. D'autres auront donc tout intérêt à emboîter le pas.