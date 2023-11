Le Havre. Transat Jacques Vabre : Victoire d'Armel Le Cléac'h et Sébastien Josse

Armel Le Cléac'h et Sébastien Josse (Maxi Banque Populaire XI) remportent la Transat Jacques Vabre Normandie Le Havre en catégorie ULTIM.

Dimanche 12 novembre à 18h19, heure locale (23h19 à Paris), Armel Le Cléac'h et Sébastien Josse ont franchi les premiers la ligne d'arrivée en baie de Fort de France (Martinique) de la 16e édition de la Transat Jacques Vabre Normandie Le Havre.

Le temps de course de Banque Populaire XI est de 14 jours, 10h, 14 minutes et 50 secondes. Il a effectué les 7 500 milles du parcours entre Le Havre et Fort de France à la vitesse de 21,66 nœuds.

Lazartigue, deuxième

Lundi 13 novembre à 6h10, François Gabart et Tom Laperche (SVR Lazartigue) sont arrivés deuxième. Le duo n'a pas manqué de panache mais n'a rien pu faire face à la vitesse de leur adversaire. C'est la troisième fois en trois courses transatlantiques depuis son lancement en 2021 que SVR Lazartigue termine à cette place d'honneur.