Brasserie Paul : entre tradition et modernité

Le nombre de personnes attablées et l’aspect des plats sont autant d’encouragement à s’y arrêter.

La carte propose des plats variés, ceux de la brasserie d’antan : la maison a d’ailleurs été fondée en 1898. Croques-monsieur, croque à cheval ou tartine du chef normand sont assez tentantes mais la formule avec le plat du jour, prometteur, emporte finalement mon choix.



Des plats originaux

Pour 14,90 €, la maison propose une formule entrée-plat et plat-dessert. Ce jour-là, il y avait au menu des tagliatelles fraîches aux asperges accompagnées de quenelles de chèvre frais. Sans avoir à attendre trop longtemps, le plat du jour se retrouve devant moi. Les pâtes sont cuites à point et l’alliance entre les différents ingrédients, originale, est parfaite. Sur les tables voisines, de grandes salades copieuses semblent aussi faire le régal des convives attablés.

Le dessert du jour est un fondant au chocolat accompagné d’une fleur de chantilly, ce qui ne gâche rien.Le gâteau est tel que son nom l’indique : coulant à coeur et parfaitement cuit sur les bords. Un vrai régal pour les amateurs de chocolat noir.

Pratique. Brasserie Paul, 1, place de la cathédrale. Tél. 02 35 08 58 31. Ouvert tous les jours jusqu’à 2h du matin.