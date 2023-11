Transat Jacques Vabre. Démâtage, abandons… Sale temps pour les équipages havrais

Cette seizième Transat Jacques Vabre donne du fil à retordre aux skippers normands.

Après une collision lors du départ du Havre, dimanche 29 octobre, le Class 40 Seafrigo-Sogestran de Cédric Chateau et Guillaume Pirouelle a pu être réparé in extremis pour prendre le départ de la seconde étape, à Lorient, lundi 6 novembre. Tout va bien désormais pour le duo de Havrais, qui pointe à la 10e place, à 8h30, ce mardi. Le Class 40 Zeiss - WeeeCycling de Thimoté Polet, associé au Cherbourgeois Pierrick Letouzé, est également toujours en course et se classe 22e.

En revanche, le Class 40 The Seacleaners - Univerre - ENSM a dû rebrousser chemin vers le port breton. Le bateau de Renaud Courbon et François Champion a démâté à 17h45, quelques heures après le départ de Lorient. Les deux skippers sont sains et saufs.

Rêve à perte de vue abandonne

Egalement originaire du Havre, Jérôme Ragimbeau, associé au Marseillais Joël Paris, premier skipper malvoyant à participer à la Route du café, a été contraint à l'abandon. Le duo du Class 40 Rêve à perte de vue avait dû faire demi-tour juste après le départ, dimanche 29 octobre, pour une avarie de pilote à bord. Les réparations faites, il espérait reprendre la course lundi 6 novembre. Mais le pilote ne fonctionnait toujours pas.

Enfin, c'était attendu : le Havrais Charlie Dalin a fait demi-tour également quelques minutes après le départ de la classe Imoca, ce mardi 7 novembre. Le skipper Macif Prévoyance est contraint à l'abandon pour raisons médicales. Il devait toutefois franchir la ligne pour poursuivre le dispositif de qualification au Vendée Globe 2024.