Cuisinez les cucurbitacées

Frites de potirons

Pour 6 personnes

Préparation :

La veille : 10 mn

Le jour même : 10 mn

Cuisson : 20mn



1 kg de potiron rouge vif

1 cuillerée à soupe de gros sel

Farine

Huile d’arachide pour la friteuse

Sel fin



La veille : éplucher le potiron, ôter les graines et les fibres, détailler la chair en frites. Déposer les frites sur un torchon propre, en les saupoudrant de gros sel. Suspendre le torchon noué au-dessus de l’évier et laisser dégorger 12 heures environ.

Le jour même, bien essuyer les frites et les fariner très légèrement.

Faire chauffer l’huile pour obtenir une friture très chaude et plonger les frites une première fois, 5 minutes environ. Egoutter et renouveler l’opération jusqu’à ce que les frites soient dorées et croustillantes, saler légèrement et servir en garniture, avec de la morue, par exemple.

Pour cette recette on peut utiliser : potiron rouge vif d’Etampes, Pink Jumbo banana, Potimarron, Musquée de Provence, Butternut, Golden et Blue hubbard, New...







