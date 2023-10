Le Havre. Le chanteur de Skip the Use sur la Transat Jacques Vabre pour baptiser un bateau

Stand as One, c'est le nom du nouvel Imoca d'Eric Bellion et son coskipper Martin Le Pape, qui prendront le départ de la Transat Jacques Vabre, dimanche 29 octobre, au Havre. C'est aussi le titre d'une chanson de Mat Bastard, le leader du groupe Skip The Use. C'est pour cela que le marin a demandé au chanteur de devenir le parrain de son monocoque.

"Ce choix n'est pas anodin, il n'était pas question de choisir un parrain juste pour casser une bouteille sur mon bateau, je voulais une personne investie. Mat est un personnage comme on en rencontre peu, c'est un grand artiste, j'admire son punch, sa profondeur et son intelligence de lecture du monde. Il est ouvert aux idées et aux risques, c'est aussi notre philosophie, c'est tout ce qu'on aime !", explique Eric Bellion.

Gérard Jugnot aussi

Le marin et le chanteur se sont rencontrés à plusieurs reprises, à Paris sur le tournage d'un clip, à Port-la-Forêt sur le chantier du bateau, à Carhaix sur la scène du festival des Vieilles Charrue… Mat Bastard est attendu au Havre, jeudi 26 octobre, pour le baptême officiel du navire.

Côté personnalités, on a également vu l'acteur Gérard Jugnot sur les quais, vendredi 20 octobre, pour baptiser l'Ocean Fifty Le Rire Médecin - Lamotte, skippé par Luke Berry et Antoine Joubert. L'ancien Premier ministre Edouard Philippe, également maire du Havre, est quant à lui parrain des Class 40 Seafrigo - Sogestran et Zeiss - WeeeCycling.