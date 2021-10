Danse, chant et guitare autour du flamenco

Le théâtre de la Foudre accueille les 4 et 5 mai prochains, un spectacle d’Aurélien Bory qui marie danse flamenco, chant et guitare. La danseuse, Stéphanie Fuster, en robe rouge à volants, dont elle finira par se libérer, est accompagnée du chanteur, Albert Garcia, et du guitariste, José Sanchez. Ils proposent une pièce exotique et inédite. La danse est retenue et sèche. Son zapateado - frappe des pieds - arrache au sol des tremblements, le tout dans un écrin de légèreté et de fragilité.

“Qu’est-ce que tu deviens” pose la question de l’identité d’une Française plongée des années durant dans le Flamenco. Elle danse à travers l’ombre d’elle-même, derrière une vitre embuée ou les pieds dans l’eau, et propose un flamenco revisité.



Pratique. Qu’est-ce que tu deviens, mercredi 4 et jeudi 5 mai à 20h. Théâtre de la Foudre à Petit-Quevilly. Tarif : 13 et 9 €. Placement numéroté. Réservations : tél. 02 35 03 29 78, www.scenationale.fr.