Calvados. Où célébrer la fête de la coquille Saint-Jacques ?

Dégustations, marchés, ateliers, visites. C'est le grand retour de la fête de la coquille Saint-Jacques dans le Calvados. C'est l'occasion d'en acheter, goûter, déguster, découvrir auprès des producteurs locaux. Découvrez le programme aux quatre coins du département.

La fête va se lancer à Ouistreham

C'est à Ouistreham, samedi 21 et dimanche 22 octobre de 9h à 18h que va débuter la fête de la coquille Saint-Jacques. Le programme est chargé, avec des visites du phare ou de bateaux, des concerts, des randonnées ou encore des navigations. C'est à la Halle au Poisson que vous pouvez acheter la coquille, ou tout autre produit de la mer. Les animations se concentrent autour de trois lieux : au pied du phare, place du Général de Gaulle et au port de plaisance. Des restaurateurs de Ouistreham proposent des menus autour de la coquille.

Une fête de la coquille XXL à Villers-sur-Mer

La fête se poursuit à Villers-sur-Mer. La ville organise sa 28e édition, du vendredi 27 au dimanche 29 octobre. C'est un "événement XXL" pour la ville, qui attend 25 000 participants. Le salon de la gastronomie et du vin se tient en même temps, avec comme parrain de ce festival le chef étoilé David Galienne. La commune a mis les petits plats dans les grands : cérémonie d'ouverture, concerts, cours de cuisine, randonnée culinaire… Attention, certaines activités sont sur inscription. Le programme complet est à retrouver sur le site de la Ville.

Port-en-Bessin : emblème de la coquille

Le port emblématique et le plus important de la coquille est Port-en-Bessin, où se déroule le traditionnel festival appelé "Le goût du Large". Il vous emmène du 11 au 12 novembre dans l'ambiance portuaire de la ville et de "sa tradition maritime". Il est accompagné du festival "Musique sous les embruns", et son répertoire autour de la mer. Sont aussi prévues des conférences autour du thème du festival, une exposition, des ateliers culinaires et des activités pour les familles. Toutes les infos sur le site de Port en Bessin.

Coquille, écologie et SNSM à Courseulles-sur-Mer

Plus à l'ouest, à Courseulles-sur-Mer, la fête de la coquille est organisée le week-end des 18 et 19 novembre. Concours d'épluchage, de cuisine, des marchés et autres animations sont au programme. En plus de la coquille, l'écologie et la SNSM seront mises à l'honneur. En effet, plusieurs activités tournent autour de la préservation de la planète, avec des ateliers recyclage par exemple. De plus la Société nationale des sauveteurs en mer (SNSM) est présente tout le week-end et effectue plusieurs démonstrations pour le public.

Grandcamp-Maisy dans les starting-blocks

A ne pas manquer à Grandcamp-Maisy : une vente de coquilles Saint-Jacques, de poissons et crustacés par les pêcheurs, le marché du terroir sur le thème marin, dégustation de coquilles Saint-Jacques, concerts… Tout se passe le week-end des 25 et 26 novembre sur le port, avec un programme haut en couleur.

La fête de la coquille se termine à Trouville-sur-Mer

Ville finale de la fête de la coquille Saint-Jacques, Trouville-sur-Mer organisera son édition "Coquille et saveur" les 2 et 3 décembre. L'occasion de visiter ce port de pêche et le centre-ville charmant. Des animations autour de ce mollusque sont prévues, avec des promenades, des démonstrations ou encore des dégustations. Le programme complet est à voir sur le site de la commune.

Toutes les informations sont à retrouver sur le site Normandie Tourisme.