Canteleu a la folie des abeilles

Logées depuis octobre dernier dans six petites boîtes posées sur le toit de la mairie, elles aiment les fleurs, sont toutes poilues et ne savent faire qu’une chose : du miel. Peu d’hommes politiques, il faut le reconnaître, placent des insectes dans leurs promesses électorales. Christophe Bouillon, lui, en avait fait l’une de ses priorités en 2008.

Et le député-maire de Canteleu a tenu parole : six ruches trônent désormais en haut de l’Hôtel de ville.



Le nouveau paradis des abeilles

Ce geste, tant écologique que symbolique, renvoyant l’image d’une ville où il fait bon butiner, est une première en Normandie. Canteleu, en partenariat avec l’Union nationale des apiculteurs français (Unaf) et dans le cadre du programme “Abeille, sentinelle de l’environnement”, fait appel à deux professionnels locaux : Lionel et Cyrille Glatigny, père et fils.

“Nous avons constaté une diminution très forte du nombre d’abeilles à la campagne”, souligne le second. “En ville, où il y a beaucoup moins de pesticides et une diversité de fleurs supérieure, le miel est meilleur, son goût est très riche”.

A l’approche de l’été, le va-et-vient bat son plein sur le toit de la mairie, où des ruches flambant neuves ont été installées mardi 19 avril. Dans chacune d’entre elles, la population passe de 20 000 abeilles en hiver à près de 80 000 en haute saison. La ville espère récolter plus de 100 kg de miel et projette déjà d’installer un nouveau rucher.

Mais Canteleu veut aller encore plus loin et faire des abeilles un levier écologique concret. Les habitants sont ainsi incités à planter des fleurs mellifères (butinées par les abeilles) et la ville a entièrement reconçu son fleurissement en s’adaptant aux besoins des insectes rayés. Les 17 et 18 juin prochain, les premiers “Api’days” feront également découvrir aux scolaires et au grand public le monde étonnant des abeilles. Bzzz…