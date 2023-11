Événement. Un Montilly Sports Nature Festival inédit

Organisé par l'association Montilly Loisirs Evasion, l'événement propose une riche palette d'activités sportives nature qui en fait son originalité. Une partie des bénéfices est reversée à l'association Solidarité Bocage.

Randonnées pédestres, VTT, équestres, marche nordique, canirando, canicross, course à pied sur route et cross : le Montilly Sports Nature Festival est LE rendez-vous du sport loisir, du sport santé et du sport compétition. "Préparez-vous à un week-end d'émotions, de défi, de découvertes", prévient le club : 2 606 personnes ont participé activement à son édition de l'an dernier avec, au cœur de cet événement, le cross international, second cross le plus important de Normandie, disputé l'an dernier par des représentants de quatorze départements et nations étrangères.

Plein de nouveautés

"L'édition 2023 de ce Montilly Sports Nature Festival, qui sera disputée les 10 et 11 novembre, sera un tournant, promet son coordinateur Hervé Quettier, dans sa communication avec l'arrivée d'une community manager [pour gérer les réseaux sociaux], mais aussi d'une société de production qui va permettre d'engager le positionnement de toute l'organisation pour les cinq ans à venir." C'est aussi le renouveau logistique avec de nombreux investissements, et " 'arrivée de Speedy : la mascotte officielle de ce Montilly Sports Nature Festival".

A noter une nouveauté sportive cette année, avec une marche nordique unique en son genre : chronométrée, sur des parcours de 9,2km et 7,4km. Côté sportif, c'est aussi "le développement du sport santé, mais aussi du sport au féminin, avec enfin la volonté de faire vibrer les plus jeunes dans le sport à quelques mois des Jeux olympiques".

Un rendez-vous solidaire

Mais au-delà du sport, "ce grand rendez-vous annuel revêt aussi un caractère solidaire, rappelle son coordinateur, en collaboration avec les Dotis, Solidarité-Bocage et RDB 61. Participez à la Grand Collecte de bouchons et contribuez à relever le défi des 600kg collectés ! Nous comptons sur la mobilisation de tous, c'est une véritable célébration de l'entraide et de l'implication au niveau local".

Pratique. Huit disciplines au tarif de 6€ (4€ pour les moins de 15 ans). Inscriptions sur normandiecourseapied.com.