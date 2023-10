Caen. Connaissez-vous vraiment le NDK festival, dédié à l'univers électro ?

La troisième édition du NDK festival a lieu à Caen, du mercredi 18 au jeudi 26 octobre. C'est parti pour une semaine entière dédiée à la scène clubbing et à la musique électro, avec bien évidemment des concerts mais pas seulement. L'événement propose aussi des rencontres et ateliers, comme des masterclass, ani­mées par l'ar­tiste Mac Declos, figure incon­tour­nable de la scène Tech­no, du 24 au 26 octobre au Cargö.

L'électro, c'est toujours la même chose

Faux. Ce ne sont pas moins de 21 artistes qui se produiront tout au long du NDK festival. Si vous voulez (re)découvrir toutes les nuances de l'électro et du clubbing, rien de mieux que d'assister aux différents concerts proposés. Les nuits du clubbing, au Cargö, vendredi 20 et samedi 21 octobre, seront l'occasion d'écouter de nombreux artistes aux genres différents. Chaque soirée coûte entre 22 et 31 euros et vous propose jusqu'à huit heures de concert. Le Cargö ouvrira ses portes à 22h et les fermera à 6h.

L'électro, c'est un monde masculin

Faux. Le festival NDK est inclusif et met en avant des DJ et productrices, comme Marie Montexier, Maï-Linh ou encore Angel D'lite. Jeudi 19 octobre, le collectif "Move Ur Gambettes", qui accompagne les femmes dans la musique électro, sera à l'honneur. Le collectif mettra l'ambiance sur le campus 1 de l'université de Caen, lors d'un "lunch électrique et inclusif". L'événement sera suivi de plusieurs concerts sur le campus.

Une musique non adaptée aux enfants

Faux. Le festival est ouvert à tous et toutes, y compris aux enfants. La journée du mercredi 18 octobre, la NDKids, leur est d'ailleurs dédiée. À partir de 11 ans, ils sont conviés à un ciné-concert à la bibliothèque Alexis de Tocqueville. Puis, à partir de 18h30, les enfants de 7 ans et plus sont invités à une boum électro au Cargö.

Le NDK est un festival écolo

Vrai. Dans une démarche durable, les organisateurs du NDK travaillent en circuit court, avec des acteurs locaux respectueux de l'environnement.

Pratique. Retrouvez le programme dans son intégralité : ndkfestival.com.