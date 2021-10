Elle crée des bijoux pas comme les autres

"J’ai toujours eu un faible pour la récupération et le détournement d’objets”. Que récupère donc Marine Barré ? Des morceaux de faïence, des bouts de tasses ou d’assiettes qu’elle arrange ensuite dans son atelier. Après avoir fait l’école d’art du Havre, la jeune artiste n’est restée que quelques mois sur les bancs de l’IUFM. “J’avais trop besoin de créer de mes mains, de laisser une trace.” C’est ainsi que tout a commencé. Aujourd’hui, elle crée ses bijoux qu’elle vend dans sa boutique, Tintamarine.



L’histoire des objets

“Je voulais travailler quelque chose de coloré. Je me suis mise à récupérer de la vaisselle ancienne, chez les brocanteurs, dans des vides-greniers. Ce n’est pas parce qu’une assiette est cassée que le motif devient subitement laid ! Je trouvais dommage de jeter de la vaisselle : c’est le fruit du travail d’un artisan,qu’il soit potier ou peintre. Ces objets ont leur histoire, et les bijoux qui naissent d’eux sont plus que de simples bijoux. J’aime travailler avec des vaisselles anciennes, qui viennent de loin ou qui ont été faites à Rouen. Habitant une ville renommée pour sa faïence, j’en ai profité ! Je ne les retouche jamais, je vois mon métier comme une mise en valeur de l’objet de départ.”

Ses créations font vivre le côté sentimental de ce dernier. “Certaines personnes m’apportent le bol qu’elles avaient petites, par exemple, pour que j’en monte un morceau en collier. Ces bijoux permettent ainsi de garder avec soi un petit bout d’une vaisselle de famille à laquelle on tient, on ne sait trop pourquoi.”

Vaisselle ou bijou cassé peuplent les fonds de tiroirs parce que l’on n’a pas envie de jeter. “J’anime des ateliers pour redonner une seconde jeunesse à des bijoux abîmés. C’est de l’éco-design : nous refaisons du neuf avec du vieux !”