Rouen. Maladies cardiovasculaires : des dépistages gratuits pour les femmes jusqu'à demain

Des dépistages gratuits de maladies cardiovasculaires pour les femmes, c'est ce que propose le fonds de dotation Agir pour le cœur des femmes. Depuis mercredi 11 octobre, tout un village a été installé place du Général de Gaulle, à Rouen.

"Ce ne sont pas des tests que l'on pense à faire"

Dans le village de santé, le bus du Cœur des femmes a été installé pour permettre aux gynécologues et sages-femmes d'effectuer des consultations gratuites pour les Rouennaises.

Depuis l'installation du dispositif, de nombreuses femmes sont venues faire un bilan médical. "On a tellement de mal à trouver des médecins traitants que c'est l'occasion de voir si tout va bien", assure Magali Benoist, participante. "Ce ne sont pas des tests que l'on pense à faire", ajoute-t-elle. Agnès Masquerel, quant à elle, est venue pour une tout autre raison. Dans son entourage, "une femme qui était pourtant suivie et qui se plaignait de symptômes", a fait une crise cardiaque, raconte-t-elle. Un épisode qui l'a alertée "sur le fait que ces problèmes n'étaient pas pris en compte de la même façon que pour les messieurs".

Première cause de mortalité chez les femmes

Thierry Drilhon est le co-fondateur d'Agir pour le cœur des femmes. Lui et ses équipes ont investi le parvis de l'hôtel de ville de Rouen pour permettre aux Rouennaises d'effectuer des examens médicaux gratuits. L'objectif : détecter d'éventuelles maladies cardiovasculaires.

"Les maladies cardiovasculaires sont la première cause de mortalité chez les femmes en France et dans le monde", indique Thierry Drilhon, co-fondateur d'Agir pour le cœur des femmes. C'est pour cela qu'à Rouen cette année, une centaine de professionnels de santé se sont mobilisés. Le médecin vasculaire du CHU de Rouen Sébastien Miranda, en fait partie. "Cette opération permet d'offrir une porte d'entrée vers le circuit médical et du dépistage." À la fin du parcours de santé en dix étapes, un tensiomètre est offert aux participantes.