Nocé. "Chacun travaillait dans son coin" : 22 signataires pour harmoniser les travaux sur la rivière l'Huisne

C'est signé ! Un contrat territorial a été paraphé lundi 10 octobre au Manoir du Courboyer, à Nocé, par 22 signataires, dont les communautés de communes concernées et les différentes organisations en lien avec l'Huisne et ses affluents. Le but du projet est de mutualiser les actions et les financements pour travailler mieux et "ensemble" sur l'amont de la rivière de l'Huisne.

Trois grands objectifs

"Chacun travaillait dans son coin. Il y en a un qui fait de la restauration de lit mineur et l'autre de la continuité écologique. Donc, sur la même rivière, on n'est pas forcément en train de faire la même chose et ça pourrait devenir en contradiction", estime Daniel Chevée, maire de Bretoncelles et vice-président de la commission locale de l'eau. Le contrat territorial devrait régler ce problème. "Maintenant, quand on fait une action sur un affluent de l'Huisne à un endroit donné, on le continue même si on change de communauté de communes, de façon à avoir une action pérenne", explique-t-il.

Le contrat fixe trois grands objectifs sur la période 2023-2025 : préserver et restaurer le bon état des cours d'eau, lutter contre les pollutions diffuses et lutter contre les phénomènes érosifs. Des actions seront menées pour y répondre, comme la plantation de haies anti-érosives, des études et restaurations de zones humides ou encore la remise du cours d'eau dans son lit naturel.