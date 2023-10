Mont-Saint-Aignan. Les yeux de Taqqi : la magie du Grand Nord dans un spectacle

Les yeux de Taqqi a été imaginé par Frédéric Chevaux, de la Cie Paname Pilotis. Ce spectacle original est basé sur la manipulation de marionnettes de grandes tailles et des effets de matières : tissus et papiers. Ses jeux d'ombres et de lumières créatifs ont été récompensés par un Molière jeune public en 2020. On y suit le parcours initiatique d'un jeune Inuit aveugle, élevé avec sa sœur par une grand-mère acariâtre. Celui-ci, aidé de son chien, part en quête du royaume des grands. A la rencontre de la faune du Grand Nord, dans un univers empreint de spiritualité et au sein de paysages grandioses baignés d'effets météorologiques, le jeune enfant apprend à se surpasser et à affronter ses peurs. Le spectacle est servi par une esthétique très raffinée et une musique narrative magique et enveloppante, inspirée par les chants traditionnels inuits, auxquels se mélangent des rythmes de type électro.

Pratique. Dimanche 15 octobre à 10h30, Espace Marc-Sangnier à Mont-Saint-Aignan, 1 à 5€. Réservations : 02 79 18 99 00.