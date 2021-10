Un Rouennais crée un raid en Australie

Cette course regroupe au total 25 coureurs expérimentés, de toutes les nationalités et venant de tous les continents. “Notre but n’est pas d’avoir une centaine de coureurs au départ mais des sportifs de tous les horizons. Cette course ne s’adresse pas à tout le monde”, explique Jérôme Lollier. Après dix mois de préparation et plusieurs voyages de reconnaissance, la première édition de l’Outback Race débute mardi prochain 10 mai.

Dans un cadre “sécurisé mais authentique”, l’épreuve donnera l’impression aux coureurs d’être des pionniers à la recherche de territoires vierges et de sortir des sentiers battus. Lors de ces 560 kilomètres de piste au cœur du continent australien, une équipe médicale, six véhicules et 4 000 litre d’eau seront disponibles à proximité des participants en cas de coup dur.