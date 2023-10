Normandie. La saison de la coquille Saint-Jacques est lancée !

Elle marque le début de la saison automnale : la coquille Saint-Jacques est de retour sur les étals ! La pêche ouvre ce lundi 2 octobre dans la zone dite "des douze milles", la plus éloignée des côtes. Viendront ensuite la zone du "proche extérieur" à partir du 16 octobre, puis les gisements classés, dont la baie de Seine, sans doute à partir de la mi-novembre.

La coquille normande se porte bien

En Normandie, 300 bateaux ont l'autorisation de prélever cet or blanc. Sur la campagne 2022-2023, 40 000 tonnes de coquilles Saint-Jacques ont été pêchées. Pas de quoi épuiser la ressource, même si les gisements sont un peu moins fournis que l'an passé. "D'après les estimations de l'Ifremer, il y a 10 000 tonnes de coquilles au large et 72 000 tonnes en baie de Seine, le plus grand gisement de coquilles Saint-Jacques en Europe !", se plaît à rappeler Dimitri Rogoff, président du Comité régional des pêches de Normandie. Et les perspectives à plus long terme sont bonnes : l'année 2024 "sera sans doute l'année de tous les records", au vu des coquilles juvéniles déjà présentes en nombre. "Si elle prolifère spécifiquement en baie de Seine, c'est grâce aux jachères mises en place chaque année", poursuit Dimitri Rogoff.

La coquille normande représente 80 % des volumes pêchés en France. Sur les dix dernières années, le tonnage a été multiplié par sept, avec pour conséquence de réduire le nombre d'importations sur le marché français, selon le président du Comité régional des pêches.

La pêche est ouverte jusqu'au 15 mai 2024.