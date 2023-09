[Insolite] La Hague. Une prime de 100 € pour retrouver une balise détachée d'un thon rouge

La prestigieuse université d'Exeter, située au sud-ouest de l'Angleterre, effectue un suivi des populations de thons rouges au large du pays à l'aide de balises. L'une d'entre elles s'est détachée et a marqué un signalement sur la commune de Herqueville dans La Hague.

La balise retrouvée

L'université avait lancé un appel à l'aide relayé, lundi 25 septembre, par le Groupe d'étude des cétacés du Cotentin (GECC) et des mammifères marins de la mer de la Manche pour retrouver cette balise avec une récompense de 100 € à la clé et les frais de port remboursés pour renvoyer la balise au Royaume-Uni. Un habitant a vu cet appel et a retrouvé cette balise mardi 26 septembre, annonce à Tendance Ouest Gérard Mauger, président du GECC des mammifères marins, qui va récupérer cet outil essentiel pour l'expédier vers l'Angleterre.

Cette balise était posée sur un thon rouge.

À quoi sert ce dispositif ?

La balise de couleur "orange vif" et mesurant sept centimètres, est attachée à un cylindre noir de 15 cm avec une antenne. Elle permet de collecter des données à haute résolution sur le comportement du thon rouge au large pendant une semaine.

Une autre balise échouée

L'université d'Exeter a signalé à Gérard Mauger qu'une autre balise satellite s'était détachée au large des îles anglo-normandes : "Mais elle n'émet plus de signal", explique le président. "On ne connaît donc pas sa position. Peut-être s'échouera-t-elle sur nos plages du Cotentin…"