Cherbourg. Le port passe de "37 emplois en 2021 à une centaine aujourd'hui"

Toyota levant l'ancre au début des années 2000 est désormais un lointain souvenir. Depuis 2022, l'activité industrielle sur le port de Cherbourg redémarre sur les chapeaux de roues grâce aux Énergies marines renouvelables (EMR).

Ce secteur entraîne une forte augmentation de la main-d'œuvre. "Jusqu'à fin 2020, il n'y avait pratiquement aucune activité conventionnelle sur le port de commerce de Cherbourg, explique Philippe Deiss, directeur général de Ports de Normandie. En 2018, nous avons vu passer 8 000 tonnes alors qu'en 2022, les 350 000 tonnes manutentionnées (359 857) ont été dépassées. Nous avons eu 4 450 % d'augmentation sur le tonnage entre 2018 et 2022." Ces excellents chiffres ont été possibles grâce à la mobilisation des collectivités favorables à l'agrandissement du port. Philippe Deiss et Yannick Millet, directeur des ports de Cherbourg, rappellent aussi que la montée en puissance du trafic passagers et fret avec l'Irlande (voir par ailleurs) est aussi l'une des raisons de cette hausse des emplois.

L'activité ne désemplit pas

avec les ferrys et les EMR

Les chantiers éoliens, qui ont mis du temps à démarrer, font aujourd'hui partie du paysage cherbourgeois. Le port travaille actuellement pour les champs éoliens de Courseulles-sur-Mer (Calvados), Fécamp (Seine-Maritime) et Saint-Brieuc (Côtes-d'Armor). "Nous avons entre autres assuré le forage des pieux de Saint-Brieuc, nous assurons en ce moment même l'assemblage complet du champ de Fécamp avec les mâts, les turbines et les pales", ajoute Philippe Deiss. La plateforme peut supporter jusqu'à 50 tonnes pour 50 m2 : "C'est la seule en France à ce jour capable de faire ça." Un appel à manifestation d'intérêt pour programmer ces terre-pleins jusqu'en 2027 a été lancé : "Nous avons eu une quinzaine de réponses. Rien que dans les éoliennes, on peut citer des champs anglais et irlandais ayant sollicité le port pour l'assemblage, mais il ne faut surtout pas crier victoire trop vite." Selon Yannick Millet, les équipes du port se préparent aussi à accueillir le champ éolien pour Le Tréport. Face à toutes ces demandes, l'effectif des dockers de la SPL Cherbourg, opérateur du port, a logiquement doublé, voire triplé. Ils ne fabriquent pas les éoliennes, ils sont chargés d'assurer leur manutention. "Il y a eu de très grosses embauches", précise Philippe Deiss, qui note aussi la difficulté, comme dans toute entreprise, pour trouver du personnel. Manque de chauffeurs de poids lourds, mécaniciens, électromécaniciens : "On est tous à courir après un certain type de métiers."

Les risques pris semblent enfin porter leurs fruits. Le commerce conventionnel et le trafic maritime avec l'Irlande explosent et permettent d'équilibrer l'emploi sur le port. "Le virage pris par les collectivités a été le bon, mais rien n'est gagné d'avance, car on n'est pas les seuls sur ce créneau, les champs éoliens sortent au compte-gouttes… Chaque jour est un nouveau combat pour satisfaire nos clients et aller chercher ceux de demain."

Le port de Cherbourg en chiffres.