Ports de Normandie. Du nouveau pour l'ouverture du ferroutage Bayonne - Cherbourg

Ports de Normandie a précisé le projet de ferroutage qui reliera Bayonne (Pyrénées-Atlantiques) à Cherbourg et qui permettra, sur ce tronçon, de transporter des remorques de camion sur des rails, pour ensuite les acheminer par voie maritime jusqu'en Grande-Bretagne/Irlande ou jusqu'en Espagne. Côté calendrier, la construction du terminal multimodal (qui gère donc à la fois la partie fret et ferry) de Cherbourg devrait débuter en 2023, après une phase de concertation publique prévue courant 2022. Sa mise en service pourrait intervenir courant 2024 et l'ouverture de la ligne devrait suivre. Brittany Ferries utilisera la voie de chemin de fer inutilisée entre la gare et le port de Cherbourg.

Un itinéraire de 950 kilomètres

Mais avant cela, la compagnie maritime doit créer un terminal ferroviaire à Mouguerre, dans l'agglomération de Bayonne, et un itinéraire ferroviaire Mouguerre-Cherbourg de 950 kilomètres. À terme, l'objectif est de mettre en place une navette dans chaque sens par jour, avec une capacité de 42 remorques de camion par trajet (soit 20 000 remorques par an).