[Interview] Télévision. "J'avais envie de me donner un défi personnel" : la Normande Maéva Delcour a participé à Objectif Top Chef

Lundi 4 septembre, la saison 9 de l'émission Objectif Top Chef a été lancée sur M6. Le pitch ? Des candidats sélectionnés en région préparent des défis gastronomiques sur un ou plusieurs thèmes donnés, pour impressionner le jury composé de Philippe Etchebest, Yoann Conte et Juan Arbelaez et tenter de remporter le sésame : une place dans le concours Top Chef.

À 20 ans seulement, Maéva Delcour, originaire de Louviers et en apprentissage au prestigieux restaurant l'Oiseau Bleu à Paris, a participé à l'émission.

Comment vous est venue la passion pour la cuisine ?

"Depuis mon enfance, je cuisine avec ma tante. Quand j'avais 14 ans, j'ai fait un stage d'observation dans un restaurant gastronomique, ça a été une révélation, j'ai tout de suite su !"

Comment vous êtes-vous entraînée ?

"Pour la première épreuve, nous devions préparer une recette avec un thème qui nous représentait. J'ai choisi le canard, qui me suit depuis la naissance. Mon père en est passionné : on en a pris un dans le jardin et on l'a travaillé de A à Z. C'est un produit qui me tenait à cœur. J'ai été accompagnée par mes maîtres d'apprentissage du Peninsula (l'hôtel dont fait partie le restaurant l'Oiseau Bleu ndlr), j'ai pu m'entraîner dans leurs laboratoires de cuisine. J'ai eu de la chance."

Comment s'est passé le tournage ?

"Ça m'a donné envie de faire d'autres concours, mais pas forcément d'autres émissions télévisées. C'était vraiment plus de pression par les caméras qu'en cuisine. C'est une très belle expérience, qui m'a permis de me remettre en question par rapport à mon hypersensibilité notamment. Mais je referai des concours avec plaisir, j'adore la compétition."

Qu'est-ce qui vous a poussée à participer à Objectif Top Chef ?

"En mars 2020, je voulais participer au concours du meilleur apprenti, mais il y a eu l'épidémie de Covid-19. J'avais envie de me lancer un défi personnel, savoir où je me situais, alors je me suis inscrite à Objectif Top Chef."

Comment définiriez-vous votre cuisine ?

"Je dirais que j'ai une cuisine de caractère : je veux que tout soit gourmand, parfait. J'aime travailler les produits bruts et leur apporter des spécificités que j'ai apprises au cours de mes différentes expériences. Je n'ai que 20 ans, mais c'est la cuisine à laquelle j'aspire."

Avez-vous une bonne adresse à nous recommander en Normandie ?

"Ça dépend du budget, mais Au Jardin des Plumes, le restaurant de David Gallienne (situé à Giverny, ndlr), avec qui j'ai travaillé à mes débuts est excellent."

Quelle est la suite pour vous ?

"Je viens d'être recontactée par le sous-chef du restaurant de Yoann Conte, la suite se passera pour moi à la Table de Yoann à Annecy, le restaurant de l'hôtel La Maison Bleue ! "

Pour découvrir la cuisine de Maéva, rendez-vous mardi 26 septembre à 18 h 30 sur M6.