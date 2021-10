Les Thés de Rollon ouvrent à Rouen

Un nouveau magasin de vente de thé a ouvert ses portes à Rouen le 15 avril dernier près de la Place du Vieux Marché. Il propose plus de 100 variétés de thés en vrac, en sachet ou en boîte, de toutes les couleurs, ainsi que des mélanges “fantaisie” (mélanges de fruits, fleurs…) et “exclusifs”, seulement proposés par la maison de thé.

Le propriétaire, à l’écoute des envies et préférences de ses clients, est prêt à apporter des conseils pour leur bien-être. Gage de qualité, il a mis l’accent sur des thés d’exception, de la maison George Cannon, qui s’adressaient jusqu’alors plutôt aux épiceries fines ainsi qu’aux restaurateurs, et commence à se faire connaître auprès du grand public. Un quart des produits proposés est issu de l’agriculture biologique, et une autre partie du commerce équitable.

Produits haut de gamme, mais accessibles à toutes les bourses, les prix vont de 3,50 € à 46 € les 100 grammes. On peut également trouver dans la boutique des accessoires, de 20 € à 150 €, des paniers cadeaux : théières, services à thé, cuillères… et des chocolats et confiseries.



Pratique. Les Thés de Rollon, 27, rue Rollon. Ouvert du mardi au samedi de 9 h à 13 h et de 14h30 à 19 h, et le dimanche de 10 h à 13 h. Tél. 02 35 36 54 57.