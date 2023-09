Caen. "On n'est pas en Afrique ici" : une jeune femme victime d'injures racistes dans le tramway

Deux hommes étaient jugés jeudi 14 septembre au tribunal judiciaire de Caen. L'un, âgé de 25 ans, actuellement incarcéré à la prison de Caen pour une autre affaire, était accusé d'injure sexiste. Le deuxième, âgé de 19 ans, dont le casier judiciaire est vierge, répondait d'injures raciales. Lui était jugé en son absence.

Des coups dans le dossier à l'origine

Les faits se sont déroulés le 27 décembre 2022, dans les transports en commun. Une jeune femme d'origine africaine est assise dans le tramway. Trois personnes sont également assises, deux hommes et une femme. Cette dernière donne des petits coups dans le dossier de l'autre passagère qui, mécontente, la sermonne. Des injures fusent. Le garçon de 19 ans l'insulte :"Sale p***, on n'est pas en Afrique ici, on est en France." Ce à quoi l'intéressée lui répondra qu'elle est Française. Celui de 25 ans ajoute : "Sale p***, sale morue, tu fermes ta g*****. Fume un joint, ça te détendra."

Il n'est pas raciste car il a un chien noir

La victime appelle la police. À un arrêt, les trois personnes descendent et les policiers interviennent. Le prévenu de 19 ans confirme ses propos, mais dit qu'ils n'étaient pas racistes. Il ajoute que son ex-compagne était noire et qu'il a un chien noir. Celui de 25 ans ne se souvient pas de tous les termes qu'il a employés envers la passagère. Il a six mentions à son casier judiciaire pour outrage, violence, injures envers les contrôleurs des transports en commun. La présidente lui fait remarquer qu'il semble avoir des soucis avec l'autorité publique.

Dans son réquisitoire, la procureure s'étonne de toutes ces injures et ironise sur le prévenu qui se dit non raciste, car il a un chien noir. Elle trouve les choses moins évidentes en ce qui concerne les propos sexistes et demande la relaxe pour ces faits. L'avocate qui défend l'homme incarcéré explique que son client est bipolaire, ce qui explique son attitude envers toute autorité.

Après délibéré, l'homme de 24 ans est relaxé pour propos sexistes. L'autre, de 19 ans, est reconnu coupable de paroles racistes. Il est condamné à 1 mois de prison avec sursis.