Calvados. À la découverte d'artistes contemporains, au cœur de monuments historiques d'exception

Organisé dans le cadre des Journées européennes du patrimoine, "Itinéraire en quête d'artistes" associe la diversité des créations artistiques contemporaines à l'authenticité préservée des monuments du Pré-Bocage. Co-conçu et coorganisé par Pré-Bocage Intercom et l'association Réalité Art Actuel, le parcours s'invite dans 15 lieux emblématiques et met en lumière plus de 40 artistes plasticiens.

Peintres, sculpteurs, graveurs, photographes et plus encore vous feront vous évader aux frontières de deux temporalités. L'occasion de découvrir dans une autre perspective les œuvres contemporaines et le patrimoine local.

Un parcours gratuit et des temps forts

L'événement propose des dizaines d'expositions gratuites, accessibles sur les deux week-ends, de 14 heures à 18 heures.

Le point de départ est donné à la Moulinerie, à Villy-Bocage, où les artistes de Réalité Art Actuel pourront orienter et conseiller les visiteurs pour leur visite. Direction ensuite la ferme du Buquet, toujours à Villy-Bocage, puis le CDAR et la Chapelle Sainte-Barbe à Val d'Arry, Le Moulin d'Ajon à Maisoncelles-sur-Ajon, la Chapelle Saint-Clair à Malherbe-sur-Ajon, l'église Saint-Ouen et la Mairie au Mesnil-au-Grain, l'Abbaye Saint Etienne à Les Monts d'Aunay, la Maison Labrusse et la salle communale de Seulline, l'église Saint-Pierre de Saint-Pierre-du-Fresne, la chapelle Saint-Sulpice et la Halle aux grains de Caumont-sur-Aure et enfin le Château d'Anctoville à Aurseulles.

Pour pousser plus loin l'exploration, ne manquez pas "Les détours d'Itinéraire" et ses temps forts !

• Le vendredi 15 septembre à 21 heures au Moulin d'Ajon (Maisoncelles-sur-Ajon) : Balade nocturne "Le Moulin en lumières"

• Le samedi 16 septembre à 19 heures au Château d'Anctoville – Centre Spirales (Aurseulles) : concert de " O'fennario "

• Le samedi 16 septembre à 20 h 45 à la Chapelle Saint-Clair (Malherbe-sur-Ajon) : projection en plein air du film d'animation Tous en scène

• Les dimanches 17 et 24 septembre à 15 heures au Théâtre de verdure de l'Abbaye du Plessis-Grimoult : performance théâtrale avec "Ma pomme, la fille et la pomme" avec Sanaa et Raouf Brahmia

• Le jeudi 21 septembre à 20 h 30 à la Chapelle Saint-Clair (Malherbe-sur-Ajon) : concert de Pantincruel

• Le samedi 23 septembre à 20 h 30 à la salle communale de Saint-Georges-d'Aunay : pièce de théâtre "Les Mamelles de Tirésias", de Guillaume Apollinaire et musique originale de Germaine Albert-Birot proposé par la compagnie la Male Herbe.

• Le dimanche 24 septembre à 20 h 30 à l'église Saint-Ouen (Le Mesnil-au-Grain) : concert de "Duo ici en Deux".