Rouen. Un combat de MMA au Kindarena organisé par Jérôme Le Banner

La billetterie ouvre ce jeudi 14 septembre à 20 heures La tournée du King of Fighters (Kof) fait escale à Rouen, au Kindarena, le 1er décembre prochain. Il s'agit d'une Ligue de MMA française, créée par le champion de kickboxing Jérôme Le Banner, originaire du Havre. Après une première étape à Rennes en juin dernier, le Kof s'arrête dans la capitale normande pour un plateau de six Superfight MMA ainsi qu'un combat de boxe et cinq combats amateurs.

Un spectacle haut en couleur pour les porteurs de la Ligue, qui ont l'ambition de "devenir le leader européen et de faire émerger les meilleurs espoirs français tout en opposant les têtes d'affiche internationales". Quoi de mieux que la Normandie, terre natale du champion de kickboxing et "extraordinaire vivier de nouveaux talents pour le MMA" pour installer cette deuxième édition. C'est aussi l'un des objectifs du Kof, créer une émulation autour de la discipline et dénicher les meilleurs espoirs français.

La rencontre est prévue de 19 heures à minuit et sera retransmise à la télévision via RMC Sport.