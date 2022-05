Le Havre. Jérôme Le Banner, la légende toujours au combat

Il est certainement l'un des Havrais les plus connus à travers le monde. Jérôme Le Banner est une légende du kickboxing. Repéré après quelques exploits sur le ring, le Normand part pour le Japon à seulement 20 ans. Il devient le roi sans couronne. Ce surnom lui vient d'un combat en 2002, contre le Hollandais Ernesto Hoost, en finale du K1 World Grand Prix. Ce combat, il va le perdre, mais avec panache. Il se relève à trois reprises et résiste malgré un coup de pied de son adversaire qui lui brise le bras en plusieurs morceaux. "J'ai perdu dans la dignité." Pour autant, le Havrais est un combattant redoutable. "Je suis exigeant et tenace. La dureté de la vie m'a forgé. Le combat, c'est une guerre contre moi-même." Son palmarès est impressionnant : 78 victoires, dont 63 par KO, et 22 défaites.

Le MMA

Jérôme Le Banner n'a pas fait que du kickboxing. Il s'est aussi essayé à la boxe anglaise, au catch et au MMA, qu'il souhaite désormais faire découvrir aux Havrais. Entre 2001 et 2017, il a combattu à sept reprises en MMA (trois victoires, trois défaites et un nul). Vendredi 4 juin, c'est la première fois qu'il montera dans une cage en France. "Je fais y aller à fond. J'ai 49 ans, la date de péremption est dépassée depuis longtemps. Ce sera mon dernier match." C'est en tout cas ce qu'il dit et ce n'est pas la première fois qu'il fait le coup à ses fans. "Ouais, je suis un menteur (rire)."

Le cinéma

La légende Le Banner s'est aussi forgée au cinéma. Il participe régulièrement à des tournages. On l'a notamment vu dans Disco, Astérix, Fatal ou encore Nicky Larson. Il vient de finir le tournage de BDE, le prochain film de Michaël Youn qui sortira en 2023.

La légende continue de s'écrire.