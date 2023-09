[Vidéo] Près de Rouen. Tsonga vient taper la balle et promouvoir le tennis auprès des jeunes

"Ça envoie du charisme !", lance Adrien, 15 ans et 5 ans de pratique du tennis, en voyant arriver Jo-Wilfried Tsonga, l'ancien numéro 1 français. Le tout jeune retraité est venu rendre visite aux dizaines d'enfants qui attendaient patiemment de taper la balle avec lui, mercredi 13 septembre à l'ASRUC omnisport de Mont-Saint-Aignan, pour l'opération Kinder joy of moving, organisée par Ferrero, dont le siège social est sur cette commune.

"J'espère les inspirer"

L'objectif commun de la marque et du club : promouvoir les bienfaits du sport et valoriser l'esprit sportif et le fair-play sur ce circuit de tennis amateur. Et Jo-Wilfried Tsonga a parfaitement joué son rôle d'ambassadeur. Sourire aux lèvres, il s'est prêté au jeu des selfies, des autographes et a repris en main la raquette pour des échanges avec chacun des jeunes, distillant au passage quelques conseils ou applaudissements, adaptant constamment sa frappe de balle pour donner un souvenir inoubliable aux tennismen en herbe. "Je voulais leur partager mon sport, leur montrer qu'on existe en vrai, nous les athlètes, qu'on n'est pas seulement dans la télé ! Et j'espère les inspirer d'une certaine manière, pour le tennis ou pour autre chose", a confié l'ancien finaliste de l'Open d'Australie.

"C'est quand même hyper impressionnant de voir une si grande star du tennis français arriver sur ces terres, a lancé Oscar, qui fait du tennis depuis la maternelle, juste avant son échange avec Jo. Ce sera bien de taper quelques balles, mais surtout de le gagner ! Pas sûr que ça arrive !"

Jo-Wilfried Tsonga s'est prêté au jeu des échanges avec les jeunes.

Un beau coup de projecteur pour l'Asruc omnisport et ses 3 000 licenciés. "On veut promouvoir l'activité physique et sportive du plus jeune âge jusqu'au quatrième âge", a insisté la présidente du club Sarah Baluet.

Nul doute que l'aura de Tsonga y aura contribué.