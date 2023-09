Bonne table à Caen. Le Raphaël, un repas perché au-dessus du port

Un toit-terrasse au plus près du bassin Saint-Pierre de Caen, c'est un cadre plutôt idyllique pour prendre un verre, ou bien déjeuner en cette semaine de forte chaleur. Direction Le Raphaël, qui vient tout juste de changer de propriétaire. Nicolas et Cyril Smet, deux frères jumeaux, ont repris l'établissement, ainsi que Le Carlotta, institution caennaise. "Nous considérons Le Raphaël comme une annexe, où la cuisine est un peu plus décalée, moderne, moins traditionnelle, mais toujours accessible", note Cyril Smet qui, après 20 ans dans l'entrepreneuriat, comme son frère, a décidé d'opérer un changement dans sa vie, revenant dans sa région natale.

"Il y a un créneau à prendre"

Je m'installe donc en haut du restaurant, dans une ambiance très calme, qui devrait être "encore plus végétalisée" à l'avenir. L'emplacement de l'établissement possède "un vrai potentiel", selon son propriétaire, qui remarque clairement une hausse de la fréquentation depuis le retour du pont de la Fonderie et de sa passerelle. Une formule m'est proposée pour ce midi : 19,50 € pour une entrée et un plat. J'opte dès le départ pour un steak de chèvre, servi avec des salicornes et des morceaux de pêche. Le mariage est très agréable, je me régale, et le morceau de fromage était vraiment conséquent !

Place au plat, avec un rôti de veau, servi accompagné d'un pressé de pomme de terre et d'une crème de parmesan. Un repas décidément fromagé, pour mon plus grand plaisir. La viande est très tendre, un délice.

Le rôti de veau et sa crème de parmesan.

Néanmoins, Cyril Smet affirme vouloir donner à son restaurant un penchant "plus poisson que viande, car il y a un créneau à prendre en ville". Pour le dessert je passe mon tour, la chaleur aura eu raison de mon appétit. "Les plats à la carte de la formule du midi changent chaque jour", complète le patron. Et puisqu'il est aussi possible de venir prendre un verre et grignoter, du lundi au samedi, au Raphaël, sachez que les tapas changent de noms ! Appelez-les désormais gobines, "un mot issu du patois normand", précise Cyril Smet.