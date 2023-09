Foire de Lessay 2023. Des opportunités pour les producteurs locaux

Le top départ pour la foire de Lessay a été lancé vendredi 8 septembre au matin. 1 500 exposants, une fête foraine, un comice agricole et 300 000 personnes sont attendus pendant trois jours dans la commune de la Manche. Parmi tous les stands, on trouve aussi une tente consacrée aux producteurs locaux. Samuel Billard, apiculteur à Percy, vient pour la deuxième année, en raison de l'intérêt économique de l'événement : "Ça a donné des accords commerciaux sur des secteurs où je ne serais pas allé démarcher", explique-t-il.

La foire de Lessay, une aubaine pour Samuel Billard Impossible de lire le son.

Morgane Barbier, du Gaec Trois-Monts à Condé-sur-Vire, vient, elle, pour la première fois. "On a fait Paris en début d'année et je voulais essayer une autre foire. Ça permet aussi des retours, des contacts, mais ça permet aussi de se voir entre collègues et passer un bon moment", assure-t-elle après avoir installé ses pots de terrine de bœuf (au camembert ou au cidre).