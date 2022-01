Le Prix Bayeux-Calvados se délocalise... à Caen

La médiatisation est-elle une "assurance-vie" pour les otages, les protégeant de l'oubli et donc de l'abandon progressif de l'effort de négociation en faveur de leur libération ? Ou bien au contraire, la couverture des prises d'otages par les médias est-elle un frein à l'activité diplomatique et met-elle en péril la vie des victimes en faisant "monter les enchères" ? De grands reporters, pour la plupart eux-mêmes ex-otages, exposeront leur point de vue sur un débat de plus en plus présent au sein des rédactions.

Un débat animé par Benoît Duquesne (France 2), Jean-Jacques Le Garrec (France 2, ex-otage à Jolo - Philippines), Philippe Chapleau (Ouest-France), Philippe Lobjois (grand-reporter, auteur du reportage "En quête d'Ingrid", diffusé en 2003 sur Canal+), Philippe Ryfman (avocat et chercheur à la Sorbonne) et Christophe Beck (agriculteur français ex-otage en Colombie).

La présence des intervenants est sous réserve de leur départ en reportage. Entrée libre. Renseignements Maison de l'étudiant : 02 31 56 60 93.

Exposition



Par ailleurs, jusqu'au 23 octobre, une exposition "30 ans de prises d'otages à travers les médias" se tient à la Maison de l'étudiant. Celle-ci est visible du lundi au vendredi de 10h à 17 h gratuitement.





Notre photo : Paul Comiti, journaliste primé à deux reprises lors de la 16e édition du Prix Bayeux Calvados le samedi 10 octobre dernier.