[Photos + vidéo] Caen. Mariages, anniversaires, séminaires… Bienvenue à bord du Guerveur

Ils sont quatre à avoir eu une idée un peu folle. En mars dernier, Sébastien Branly, Guillaume Vauvrecy, Étienne Robine et Cécile Guyenne ont eu l'opportunité de racheter Le Guerveur (estimé entre 6 et 10 millions d'euros), célèbre bateau qui assurait les navettes entre Quiberon et Belle-Ile-en-Mer, dans le Golfe du Morbihan, dans les années 60.

Le Guerveur est connu pour avoir effectué des navettes pendant quarante ans entre Quiberon et Belle-Ile-en-Mer, dans le Golfe du Morbihan.

200 personnes à bord

Cet ancien ferry a été transformé en un lieu de séminaires pour les entreprises ou de fête pour les anniversaires et les mariages par leur prédécesseur, un certain M. Picard. Les quatre associés ont décidé de poursuivre l'aventure pour en faire "un lieu unique qui devienne un symbole à Caen, selon Sébastien Branly. On veut être le trait d'union entre Caen et la mer". Le défi est lancé. Il aura suffi de quelques coups de pinceau pour se l'approprier et organiser des moments festifs sur l'eau "tout en gardant l'âme du bateau". Déjà une quinzaine d'événements ont eu lieu depuis le 6 juin dernier, date d'ouverture. Ce beau bébé de 45 m de long sur 10 m de large peut accueillir jusqu'à 200 personnes à bord. À l'intérieur, une salle de séminaire d'environ 50 personnes, un garage qui sert d'arrière-cuisine, une cuisine tout équipée, une deuxième salle de réunion, trois chambres de standing dont une suite. Au dernier étage, en extérieur, une grande terrasse recouverte d'un auvent et même… une prison, dans les sous-sols !

La vue de la terrasse.

On y retrouve aussi des traces de son glorieux passé, comme le cockpit ou encore ces bouées couronnes. Bref, un univers haut de gamme "qui doit rester accessible à tous", insistent les quatre mousquetaires, où les convives peuvent profiter de banquettes et canapés en extérieur. "On se cherche encore, mais on peut imaginer créer un bar à huîtres ou encore un bar à cidres locaux", précise Guillaume Vauvrecy, célèbre pour ses brunchs à La Ferme de Billy, au nord de Caen. Au même titre que les grues rouillées sur le canal, situées juste à côté, "on veut faire partie du décor".

Sur le quai, l'équipage veut aussi moderniser un espace au sol de plus de 1 000 m2, dans un quartier en pleine évolution sur la Presqu'île. "On ne veut pas s'emprisonner dans un format restaurant. On a aussi le Millénaire de la Ville en ligne de mire", explique Guillaume Vauvrecy, sans trop en dire. Le Guerveur n'exclut pas de s'ouvrir à des soirées à thème ou pour des visites guidées auprès des chefs d'entreprise. Alors, combien pour réserver ce bateau unique ? "Il faut compter environ 100 € par tête pour une journée ou une soirée", précisent les propriétaires. L'histoire ne fait que commencer.