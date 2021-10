Une pièce de théâtre pleine d'émotion

Dans le cadre du 6e festival Courant d'Art organisé par la direction de la culture du diocèse de Rouen, sera jouée la pièce de théâtre "Le Printemps de la grâce". Celle-ci est l'oeuvre Marie-Christine Descouard, femme de théâtre et de télévision ayant travaillé avec les plus grands (Jean-Paul Belmondo, Michel Galabru, Jean Rochefort). La pièce retrace le souvenir d'une femme et de son amour pour celui qui a fait d'elle ce qu'elle est aujourd'hui. Rendez-vous à l'église Saint André de Mont-Saint-Aignan, le 11 mai, à 20h30.