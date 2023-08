Fécamp. De nouveaux cendriers publics financés par les producteurs de tabac

"Êtes-vous plutôt harengs fumés ou harengs marinés ?" C'est l'une des questions posées aux fumeurs de Fécamp sur les nouveaux cendriers "votants" installés pendant l'été sur la voie publique. Charge à eux de choisir une réponse en glissant leur mégot dans l'un ou l'autre des deux compartiments…

20 000 € par an

Quatre de ces équipements originaux et une dizaine de grands cendriers colonnes ont pu être financés grâce à une contractualisation entre la Ville et l'éco-organisme Alcome, dédié à la réduction des mégots dans l'espace public. Ce dernier est financé par les producteurs de tabac. "Nous nous étions engagés en 2020 à mettre en place un plan 'mégots' et à trouver des financements extérieurs pour financer une partie de ce plan, rappelle Florentin Cognie, adjoint au maire en charge du cadre de vie, dans un contexte où les budgets communaux sont restreints et risquent de l'être encore plus dans les années à venir." Pendant cinq ans, la Ville recevra 1,08 € par an et par habitant, soit 20 000 € annuels pour financer des actions concrètes.

La ville a par ailleurs investi dans un triporteur électrique dédié au service Propreté.

Fécamp a également investi dans un triporteur électrique pour collecter le contenu des cendriers installés. Un millier de cendriers de poche seront par ailleurs distribués sur les prochaines animations d'ampleur proposées par la municipalité.