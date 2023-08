Eure. Des armes découvertes chez des particuliers

Deux hommes viennent d'être condamnés pour détention illégale d'armes à feu.

Tout a commencé dans la soirée du dimanche 13 août, à Bois-le-Roi. Deux individus se sont rendus chez un homme, pensant qu'il était responsable du vol d'un de leur véhicule. Ils l'ont menacé avec une arme et ont tiré à plusieurs reprises en direction du sol et dans une épave de voiture.

Les deux "justiciers" ont été identifiés et arrêtés par la gendarmerie. Les perquisitions aux domiciles des deux hommes ont permis de découvrir et saisir l'arme utilisée lors de l'agression ainsi que de nombreuses autres armes à feu, "allant du fusil de chasse à la carabine de précision et des armes de guerre", précisent les gendarmes de l'Eure.

En comparution immédiate, les deux hommes, inconnus de la justice, ont été condamnés à 6 et 9 mois de prison avec suris, interdiction de détenir des armes pendant trois ans et obligation d'effectuer un stage de citoyenneté. Les armes illégalement détenues seront détruites.