Tri des déchets :

Que représente la Crea en terme de déchets ?

“En 2009, l’agglomération rouennaise à elle seule a produit 236 000 tonnes de déchets. Soit 298 kg par an et par habitant d’ordures ménagères.”



Comment expliquez-vous les différences que l’on remarque au niveau du traitement des déchets au sein de la Crea ?

“Il y a les contraintes que l’on rencontre au niveau du ramassage dans le centre de Rouen. Cela s’en ressent : le taux de performance y est de 7%, alors que dans certaines zones de la Crea, il peut monter jusqu’à 40 %. Sans compter que la population ne connaît pas vraiment les règles en matière de tri sélectif et de gestion des déchets.”



Quels outils mettez-vous à disposition des habitants pour améliorer la situation ?

“Depuis le 2 avril, nous avons mis en place une collecte de cartons pour les commerçants. Ils sont 250 à s’être portés volontaires. C’est un premier pas pour éviter la saturation des bornes d’apport volontaire. En ce qui concerne les usagers intra-muros, une enquête est menée pour savoir quels sont leurs besoins et adapter ainsi les outils et les moyens employés. Par exemple : à quels endroits installer des conteneurs semi-enterrés, dans les zones d’habitat dense, pour augmenter la capacité de collecte de déchets sans pour autant nuire au paysage urbain. Nous développons également la valorisation des déchets verts en généralisant les éco-composteurs. Certains ont été installés aux pieds des immeubles. Nous établissons ainsi une sorte de réseau de service de proximité pour les déchets valorisables. Sur les deux sites de Cléon et Maromme, 50 000 tonnes de déchets ont été valorisés. Cela a un impact certain sur l’environnement.”



Quels autres projets voulez-vous mettre en place ?

“Nous voulons densifier les points d’apports volontaires, sur Rouen, rive droite. Nous avons également remarqué que le tri sélectif était moins performant là où l’habitat locatif était dense, faute de conteneurs. Notre volonté est donc, à terme, d’en déployer près de 4 000 sur l’ensemble du territoire de la communauté d’agglomération.”



Savoir comment trier ses déchets ne demande-t-il pas un apprentissage particulier ?

“Oui et c’est pourquoi, la Crea a mis en place un pôle d’éducation à l’environnement. Cela nous permet d’accompagner la population, et lui montrer quel est le bon geste à faire en matière de gestion des déchets. C’est aussi dans ce but que nous publions un Guide des Déchets.”