Formule 1. Gasly sur le podium, Ocon aussi dans les points au Grand Prix des Pays-Bas

C'était un Grand Prix à rebondissement, qui a souri aux Normands. Ce dimanche 27 août avait lieu le Grand Prix des Pays-Bas, remporté par l'inévitable et local de l'étape Max Verstappen. Surtout, la pluie s'est invitée dès le départ, avant de redoubler d'intensité plus tard dans la course, provoquant des sorties de route en cascade.

À ce petit jeu d'équilibriste, mais aussi de tactique, ce sont les Normands de l'écurie Alpine qui ont tiré leur épingle du jeu. S'élançant de la douzième position sur la grille de départ, le Rouennais Pierre Gasly est parvenu à monter sur le podium, signant une magnifique troisième place en bénéficiant de la pénalité écopée par le Mexicain Sergio Pérez.

Esteban Ocon aussi dans les points

Vivant une course plus compliquée, l'Ébroïcien Esteban Ocon rapporte tout de même un petit point à son écurie. Il s'est arrêté juste avant le drapeau rouge pour changer de pneus, mais parvient malgré tout à conclure le Grand Prix à la dixième position.

La semaine prochaine, rendez-vous au temple de la vitesse, sur le circuit italien de Monza. Un circuit qui plaît assez bien à Pierre Gasly, puisque c'est ici qu'il avait gagné son unique Grand Prix en 2020. Bis repetita ?