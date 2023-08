Caen. Des voitures de collection à découvrir au Rétro Festival

Pour la deuxième fois de son histoire, le Rétro Festival, rassemblement emblématique d'autos et de motos à Caen, sera gratuit. Un travail de longue haleine fait de partenariats et de sponsorings mis en place par Sylvain Cotigny, organisateur de l'événement depuis 2018. "L'idée, c'est intéresser le plus large public possible, pas spécialement quelqu'un qui connaît déjà bien le milieu de l'automobile. C'est pour cela qu'on se développe avec des animations pour la famille, comme le concours d'élégance ou des petits spectacles pour enfants." Pour cette 14e édition, plus de 550 véhicules sont attendus.

La Porsche 911 : star du festival

Et cette année, la star, c'est la Porsche 911 puisque le modèle fête ses 60 ans. "C'est celle qu'on va mettre le plus en avant parce que ça s'adresse au plus grand public, poursuit l'organisateur. Ça rappelle des souvenirs d'enfance, le rêve inaccessible. Pour les autres dates anniversaires, il y aura aussi les 75 ans de la deux chevaux (2CV). Et les 70 ans de l'Austin-Healey. Là, on s'adresse plutôt à des collectionneurs."

Les temps forts du week-end

Il y aura, le samedi, le concours d'état avec les prouesses esthétiques et mécaniques de certains propriétaires. Les collectionneurs mettront en avant leurs véhicules lors de deux parades, à 11 heures et 17 heures, dans les rues de Caen. "On aura de tous véhicules anciens, de la deux chevaux (2CV) à l'Aston Martin, en passant par la Jaguar et les plus anciennes, les Delage." Autres temps forts : la classique ouverture du circuit de la Prairie, le dimanche, où rouleront les véhicules tout le long de la journée, dès 9 h 30. "Ce moment est lié à l'histoire automobile de la ville de Caen", explique Sylvain Cotigny. L'après-midi, le concours d'élégance animera la fin de l'événement avec une trentaine de participants. Chacun viendra en tenu d'époque pour présenter son véhicule. La tenue générale, l'état du véhicule et son état de restauration seront notés. Une vente aux enchères est également organisée dimanche 3 septembre à 10 h 30.

Pratique. Rétro Festival : samedi 2 et dimanche 3 septembre à l'hippodrome de Caen. Infos : 02 31 59 94 71.