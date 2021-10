Il payait ses ardoises en peignant

C’est une idée originale que ce peintre et dessinateur rouennais avait eue pour effacer ses ardoises. Quand certains vont faire la plonge, Pierre Le Trividic traçait des croquis ou peignait quelques scènes de vie sur les murs. C’est ainsi qu’il a laissé son empreinte sur ceux du bar-brasserie “L’Océanic”, à Rouen. Un de ses tableaux, peint en décembre 1956, occupe un pan entier du mur.

Né à Rouen, en 1898, Pierre Le Trividic avait fréquenté l’école des Beaux-Arts de la ville. S’il s’installe comme architecte, il n’en continue pas moins à peindre et dessiner, sa véritable passion. Ses dessins sont publiés dans la presse locale. Lorsqu’il décède, en janvier 1960 à Dieppe, il laisse derrière lui une œuvre importante : près de 2 000 huiles, sans compter ses croquis et ses dessins.

Aujourd’hui, Marine Requillart, l’actuelle propriétaire de l’Océanic, a ajouté quelques croquis du peintre disparu. Des visages rencontrés lors de ses passages dans différents bars. Le Canadien y cotoie un serveur ou des élégantes coiffées de chapeaux. Sur certains, mention est faite de “L’Océanic Bar”. Toute une histoire qui se raconte en images pour cet établissement ouvert après la guerre.