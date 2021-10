Rock sur fond de folklore

Après avoir écumé nombre de salles et de festivals partout en France, le groupe Davaï s’arrête au Rive Gauche, le 17 mai, à 20h30. Il vous invite à un voyage musical au rythme effréné, aux confins des traditions de l’Est, de la Méditerranée, du rock et des musiques “actuelles”.

Guidés par la voix de la chanteuse Svetlana, les sept musiciens revisitent le répertoire traditionnel des chants russes et tziganes, mais pas seulement. Ainsi, leur premier album, sorti en 2010, intitulé Choum i tararam, marie harmonieusement les reprises et les compositions personnelles tantôt joyeuses, tantôt mélancoliques. Des mélodies qui peuvent émouvoir autant que faire danser le public. Ce qu’ils proposent n’est pas seulement d’écouter, mais de vivre leur musique.



Pratique. Davaï, mardi 17 mai, à 20h30. Le Rive Gauche, Saint-Etienne du Rouvray. Billetterie 02 32 91 94 94. Tarifs de 8 € à 14 €.