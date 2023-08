Caen. Le pont de la Fonderie remis en service en septembre

Janvier, puis juin, et désormais septembre. Le pont de la Fonderie, qui relie la Presqu'île au centre-ville de Caen se fait attendre. Enlevé pour des travaux de restauration à l'été 2022, l'ouvrage devrait reprendre du service fin septembre. "Ce planning reste néanmoins dépendant des conditions météorologiques notamment en ce qui concerne les résines de voiries", avance avec prudence Ports de Normandie, gestionnaire de l'équipement.

La passerelle piétonne retirée

Une passerelle pour piétons et cyclistes avait été mise en place en attendant. Elle sera retirée le 21 août pour permettre le passage des bateaux de la Solitaire du Figaro, dont le départ se fera pour la première fois de Caen le 27 août.

Le calendrier

Après "chaudronnerie, sablage et mise en peinture de la culasse" prévus jusqu'à fin août, le pont retrouvera sa place début septembre. Durant la semaine du 28 août au 3 septembre, le passage des navires, des piétons et des voitures ne sera pas possible.

La période du 4 au 15 septembre sera consacrée "à l'équilibrage du pont, au remontage du moteur et du dispositif de sécurité routière, aux retouches de peinture et aux essais". Bateaux et voitures ne pourront toujours pas circuler. L'accès sera ouvert aux piétons. "Il est possible que, ponctuellement, la circulation piétonne soit empêchée par les manœuvres des engins de chantier et de test mais Ports de Normandie fera son maximum pour limiter ces créneaux", précise Ports de Normandie.

Ce chantier "plus complexe que cela n'était prévisible", devrait se terminer fin septembre. Le pont bleu deviendra rouge.