Voile. La Solitaire du Figaro partira bien de Caen

Plus d'une dizaine d'années sans faire étape à Caen, "une anomalie" selon Joseph Bizard, directeur général d'OC Sport Pen Duick, la société organisatrice de la Solitaire du Figaro. On le sait officiellement depuis ce mardi 31 janvier, la célèbre course à la voile en solitaire et par étapes effectuera son grand départ de Caen.

D'ailleurs, la course aurait déjà dû y faire escale il y a quelque temps. En 2019, tout semblait en bonne voie, "mais les travaux du tram ont compliqué les accès au port", se remémore Aristide Olivier, maire adjoint chargé des sports.

Rappeler que Caen est à côté de la mer

Le maire Joël Bruneau s'est évidemment ravi de cette bonne nouvelle, axant son discours sur la dimension sportive de sa ville, sujette à l'organisation de nombreux événements sportifs ces derniers temps. Autre raison de ce départ : "Si notre communauté de communes s'appelle Caen la Mer, ce n'est pas un hasard !" L'attractivité maritime de la région est un point à développer, et l'accueil d'un tel événement y contribue.

Jusqu'à 70 000 visiteurs

Pendant quatre ou cinq jours, un grand village va donc s'installer autour du bassin Saint-Pierre. Environ 35 navires seront amarrés, avec à bord les 35 navigateurs qui se prépareront à affronter les éléments. "Le village est ouvert et gratuit à tous", martèle Joseph Bizard, qui assure que l'événement attire des dizaines de milliers de curieux chaque année.

Joël Bruneau, le maire de Caen, et Joseph Bizard, directeur général de la société organisatrice de la Solitaire du Figaro, se réjouissent que la 54e édition de l'épreuve s'élance de Caen le 27 août 2023.

Accueillir une course pareille a un coût pour la collectivité : entre 150 000 et 180 000€. Un investissement raisonné selon Joël Bruneau, qui s'attend à obtenir des retombées bien plus importantes, qu'elles soient financières, avec le tourisme, ou bien médiatiques, avec l'attention portée à cette course. Le Département du Calvados et la Région Normandie participeront au financement.

Et d'un point de vue sportif ?

La Solitaire du Figaro est inscrite au palmarès des plus grands navigateurs français, le dernier grand nom étant Armel Le Cléac'h. Puisque tous les sportifs sont à armes égales - leurs bateaux sont le même - seuls les meilleurs triomphent.

Et il faudra être costaud pour l'emporter, alors que les difficiles eaux de la Manche seront naturellement empruntées. D'ailleurs, vous vous en doutez sûrement, le grand départ de la course ne sera pas donné depuis le port de Caen, mais plutôt de Ouistreham. L'occasion sera néanmoins belle pour que les skippers effectuent une parade au moment de remonter tout le canal de l'Orne.