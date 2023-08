Eu. Briga, ancienne ville gallo-romaine et site archéologique à visiter

Abandonnée au IIIe siècle de notre ère, l'ancienne ville de Briga, située près d'Eu, a été oubliée avant d'être redécouverte par hasard peu avant la Révolution française lors de la construction d'une route.

Vieille de plus de 2 000 ans, elle se révèle encore chaque année à travers de nouvelles fouilles archéologiques. Les visites guidées organisées sur le site permettent aux visiteurs de parcourir ses temples, son forum, son théâtre et ses quartiers d'habitation. Ces visites sont organisées du lundi au samedi à 14 h. Par ailleurs, la troisième édition du cinéma en plein air à Briga est organisée le vendredi 18 août. À l'affiche : "Astérix et Obélix, Mission Cléopâtre" sur écran géant. La séance est gratuite.