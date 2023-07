Manche. Prolongez la visite de l'expo "Bons baisers de Granville" avec le catalogue

L'exposition "Bons baisers de Granville" permet de redécouvrir l'ambiance de la cité balnéaire de la fin du XIXe et début XXe siècle.

Elle connaît un vif succès et se prolonge désormais avec la parution d'un catalogue : 45 pages retracent le parcours de l'expo et des œuvres présentées et s'enrichissent de textes et de nombreuses reproductions emblématiques, telles l'huile sur toile Les Corsaires de Maurice Orange de 1806, ou L'Incendie de Granville assiégée par les Vendéens lors de la Révolution Française de Jean-François Hue ou encore les costumes balnéaires de la belle époque avec les bains de mer.

Le catalogue dévoile de nouvelles œuvres et des textes complémentaires à l'expo. - Stéven Briend - Bayside Story

Le catalogue est en vente au prix de 12 euros au musée d'art moderne Richard Anacréon à Granville. L'expo est à voir jusqu'au 5 novembre.