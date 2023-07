Lamberville. "Une passion depuis tout petit" : entre le Manchois Grégory Germain et la montgolfière, une belle histoire d'amour

L'aube est à peine levée à Lamberville, près de Saint-Lô, que Grégory Germain s'affaire déjà. Accompagné par Mélodie, sa fille, et Rolande, sa mère, il prépare sa montgolfière pour une sortie matinale, vendredi 7 juillet. Aujourd'hui, c'est une occasion spéciale : le baptême de l'air de son chien, Thor.

Un rêve d'enfant

"C'est une passion qu'il a depuis tout petit", confie Rolande. Elle raconte qu'enfant il souhaitait déjà "avoir sa montgolfière". "Son rêve s'est réalisé", sourit celle qui suit le ballon depuis le sol et aide au décollage et à l'atterrissage. Ces deux étapes sont en théorie les plus délicates, mais les trois membres de la famille Germain ont de la pratique. Après avoir sorti le ballon et la nacelle de la remorque, la montgolfière est vite assemblée. Quelques minutes de ventilateur plus tard, le ballon est gonflé et le vol est lancé. Confortablement installé, Thor contemple la vue à travers le marchepied.

Dans la montgolfière avec Grégory. Impossible de lire le son.

La convivialité en maître-mot

La nacelle est petite pour trois passagers et un chien, mais loin d'être inconfortable. Le ballon a un volume de 2 600 m3, et cette taille convient à Grégory. "J'aime bien les ballons de cette taille-là, pour avoir plus de convivialité", assure-t-il. Il accueille généralement deux ou trois passagers et leur fait découvrir "notre belle région", en particulier le bocage normand ou les marais.

Mélodie l'accompagne régulièrement. À seulement 13 ans, c'est déjà "son dix-huitième vol". La jeune fille profite de ce vrai moment de détente pour passer des moments privilégiés avec son père. Même si, avec le bruit du brûleur qui chauffe le ballon par intermittence, il est difficile de discuter sereinement alors que le sol s'éloigne. Heureusement, la famille est habituée, et même Thor semble apprécier la balade. La première est réussie pour le chien de six mois. Il pourrait bien devenir, lui aussi, un passionné.